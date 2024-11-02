Mersin'de Kadınlar Volo Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Mersin'de Kadınlar Volo Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

Mersin\'de Kadınlar Volo Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

Milli takımlar Mersin'de düzenlenen şampiyonada 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

02.11.2024 23:48
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Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda milli takım sporcuları 3 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde tamamlandı.

Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine, altın nokta ve karışık çiftler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda, milli takımı İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın temsil etti.

Kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, Fransız rakiplerini 46-44 yenerek altın madalya aldı.

Milli sporcu Buket Öztürk tek geleneksel kategorisinde İtalyan rakibini 12-8 yenerek birinci oldu.

Çift geleneksel kategorisinde mücadele eden milli sporcular Emine Dursun ve Buket Öztürk de birincilik elde etti.

Basamak kategorisinde finalde mücadele eden İnci Ece Öztürk İtalyan rakibine 40-37 yenilerek gümüş madalya kazandı.

İnci Ece Öztürk ve Mehmet Can Yakın, takım halinde mücadele ettikleri karışık çiftler klasmanında gösterdikleri performansla organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalya aldı.

Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Organizasyonda sonuçlar şöyle oluştu:

Çift geleneksel

1) - Emine Dursun - Buket Öztürk (Türkiye)

2) - Serana Traversa - Caterina Venturini (İtalya)

3) - Nikol Belasic - Carrolina Ban (Hırvatistan)/ Milica Kolundzija - Nevena Radovic (Hırvatistan)

Tek geleneksel

1) - Buket Öztürk (Türkiye)

2) - Serana Traversa (İtalya)

3) - Annaelle Barazzutti (Fransa)/ Rod Maude (İsviçre)

Kombine

1) - Nives Jelovica (Hırvatistan)

2) - Polona Prembu (Slovenya)

3) - Milica Kolundzija (Sırbistan)/ Valentina Basei (İtalya)

Altın Nokta

1) - Annaelle Barazzutti (Fransa)

2) - Valentina Basei (İtalya)

3) - Nastaja Antonjak (Sırbistan)/ Tijana Radovanovic (Karadağ)

Basamak

1) - Gamba Gaia (İtalya)

2) - İnci Ece Öztürk (Türkiye)

3) - Lisa Gouilloud (Fransa)/ Jaquelin Kosir (Slovenya)

Kadınlar röle

1) - İnci Ece Öztürk - Mine Türker (Türkiye)

2) - Floriane Amar - Marie Groleaz (Fransa)

3) - Natalie Gamba - Gaia Gamba (İtalya)/ Jaquelin Kosir - Ozbic Primc (Slovenya)

Karışık Çiftler (Mix)

1) - Marie Groleaz - Guillaume Abelfo (Fransa)

2) - Ria Vojkovic - Marino Milicevic (Hırvatistan)

3) - Rebecca Martulas - Jaka Stremfel (Slovenya)/ İnci Ece Öztürk (Türkiye)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin'de Kadınlar Volo Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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