Mersin\'de kadınlar reformer pilatesle bedenen ve ruhen güçleniyor

Kadınlara yönelik spor faaliyetlerini aralıksız sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz reformer pilates kurslarıyla kadınları hem bedenen hem de ruhen güçlendiriyor. Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen kurslar, yoğun katılımla devam ederken, kadınlardan da tam not alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen reformer pilates kurslarında, kadınlar 6 hafta boyunca toplam 12 derste mat ve reformer pilates çalışmaları yapıyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan kurslar sayesinde kadınlar, hem sağlıklı bir yaşama adım atıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Dışarıda yüksek ücretlerle verilen reformer pilatesin ücretsiz olması, kurslara olan ilgiyi artırırken; farklı yaş ve çalışma gruplarına yönelik seans saatleri de kadınlara kolaylık sağlıyor. Haftanın bir günü mat, bir günü reformer pilates şeklinde ilerleyen kurslarda, çalışan kadınlar için akşam seansları, cuma günleri ise 55 yaş ve üzeri kadınlara özel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Reformer pilates seansları; bel ve boyun fıtığı, omurga rahatsızlıkları, fibromiyalji ve kireçlenme gibi sağlık sorunları yaşayan kadınlara yönelik özel programlarla uygulanıyor. Kurslarda kadınlara esneklik kazandırmanın yanı sıra doğru nefes teknikleri, diyafram kullanımı ve beslenme konularında da bilgilendirme yapılıyor. Eylül ayından bu yana yaklaşık 300 kadının faydalandığı kurslarda, halen 140 kadın aktif olarak yer alıyor.

"Bizimle spor yapmak isteyen tüm kadınları bekliyoruz"

Pilates Eğitmeni Çağnur Yılmaz, seansların hafta boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Sabah 09.00'dan akşam 20.30'a kadar farklı saatlerde seanslarımız var. 6 haftada 12 ders yapıyoruz. Bizimle spor yapmak isteyen tüm kadınlar, Macit Özcan Spor Tesislerindeki kurs kayıt bürosundan ücretsiz kayıt yaptırarak derslere katılabilirler" dedi.

"Reformer pilates fıtık ve eklem rahatsızlıklarında oldukça faydalı"

Beden eğitimi öğretmeni ve pilates antrenörü Hamide Şimşek ise özellikle çalışan kadınlar için akşam seanslarının büyük avantaj sağladığını ifade ederek, "Kadınlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Reformer pilates, fıtık ve eklem rahatsızlıklarında oldukça etkili. Spor anlamında da gözle görülür gelişmeler sağlanıyor" diye konuştu.

Kadınlar kurstan memnun ayrılıyor

Kursa katılan Yasemin Gürer, reformer pilatesin bedensel ve zihinsel olarak kendisine çok iyi geldiğini belirterek, "Ücretsiz olması çok büyük bir avantaj. Seanslar sayesinde hem inceliyoruz hem de rahatlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal medyadan kursu öğrendiğini söyleyen Nuray Düzgün, "Kendi başıma spor yapamıyordum ama burada çok fayda gördüm. Ücretsiz olması, ortamın temizliği ve hocalarımızın ilgisi gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı. - MERSİN