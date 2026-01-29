Mersin'de kadınlar reformer pilatesle bedenen ve ruhen güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mersin'de kadınlar reformer pilatesle bedenen ve ruhen güçleniyor

Mersin\'de kadınlar reformer pilatesle bedenen ve ruhen güçleniyor
29.01.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz reformer pilates kursları düzenleyerek bedensel ve zihinsel sağlıklarına katkıda bulunuyor. Kurslar yoğun ilgi görürken, katılımcılar sosyal ve sağlıklı bir yaşam için bir araya geliyor.

Kadınlara yönelik spor faaliyetlerini aralıksız sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz reformer pilates kurslarıyla kadınları hem bedenen hem de ruhen güçlendiriyor. Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen kurslar, yoğun katılımla devam ederken, kadınlardan da tam not alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen reformer pilates kurslarında, kadınlar 6 hafta boyunca toplam 12 derste mat ve reformer pilates çalışmaları yapıyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan kurslar sayesinde kadınlar, hem sağlıklı bir yaşama adım atıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Dışarıda yüksek ücretlerle verilen reformer pilatesin ücretsiz olması, kurslara olan ilgiyi artırırken; farklı yaş ve çalışma gruplarına yönelik seans saatleri de kadınlara kolaylık sağlıyor. Haftanın bir günü mat, bir günü reformer pilates şeklinde ilerleyen kurslarda, çalışan kadınlar için akşam seansları, cuma günleri ise 55 yaş ve üzeri kadınlara özel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Reformer pilates seansları; bel ve boyun fıtığı, omurga rahatsızlıkları, fibromiyalji ve kireçlenme gibi sağlık sorunları yaşayan kadınlara yönelik özel programlarla uygulanıyor. Kurslarda kadınlara esneklik kazandırmanın yanı sıra doğru nefes teknikleri, diyafram kullanımı ve beslenme konularında da bilgilendirme yapılıyor. Eylül ayından bu yana yaklaşık 300 kadının faydalandığı kurslarda, halen 140 kadın aktif olarak yer alıyor.

"Bizimle spor yapmak isteyen tüm kadınları bekliyoruz"

Pilates Eğitmeni Çağnur Yılmaz, seansların hafta boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Sabah 09.00'dan akşam 20.30'a kadar farklı saatlerde seanslarımız var. 6 haftada 12 ders yapıyoruz. Bizimle spor yapmak isteyen tüm kadınlar, Macit Özcan Spor Tesislerindeki kurs kayıt bürosundan ücretsiz kayıt yaptırarak derslere katılabilirler" dedi.

"Reformer pilates fıtık ve eklem rahatsızlıklarında oldukça faydalı"

Beden eğitimi öğretmeni ve pilates antrenörü Hamide Şimşek ise özellikle çalışan kadınlar için akşam seanslarının büyük avantaj sağladığını ifade ederek, "Kadınlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Reformer pilates, fıtık ve eklem rahatsızlıklarında oldukça etkili. Spor anlamında da gözle görülür gelişmeler sağlanıyor" diye konuştu.

Kadınlar kurstan memnun ayrılıyor

Kursa katılan Yasemin Gürer, reformer pilatesin bedensel ve zihinsel olarak kendisine çok iyi geldiğini belirterek, "Ücretsiz olması çok büyük bir avantaj. Seanslar sayesinde hem inceliyoruz hem de rahatlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal medyadan kursu öğrendiğini söyleyen Nuray Düzgün, "Kendi başıma spor yapamıyordum ama burada çok fayda gördüm. Ücretsiz olması, ortamın temizliği ve hocalarımızın ilgisi gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de kadınlar reformer pilatesle bedenen ve ruhen güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:41
Binlerce kez paylaşıldı Sergen Yalçın’ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
Binlerce kez paylaşıldı! Sergen Yalçın'ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:52:13. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de kadınlar reformer pilatesle bedenen ve ruhen güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.