Mersin'de Kuraş Şampiyonası: Salihli'den İki Önemli Başarı - Son Dakika
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Mersin'de Kuraş Şampiyonası: Salihli'den İki Önemli Başarı

Mersin\'de Kuraş Şampiyonası: Salihli\'den İki Önemli Başarı

Mersin'de düzenlenen Büyükler Kuraş Şampiyonası'nda Salihli'nin başarılı sporcuları Mehmet Emin Çolakçivi, +120 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Duygu Dirgen ise +87 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

28.01.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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Mersin'de düzenlenen Büyükler Kuraş Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından Mehmet Emin Çolakçivi, +120 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Duygu Dirgen ise +87 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Gelişmekte olan Spor Federasyonu 2025 faaliyet programında yer alan Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapıldı. Türkiye geneli 30 İlden 116 kadın ve 152 erkek olmak üzere toplam 268 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Salihli Belediyespor sporcusu Mehmet Emin Çolakçivi, +120 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. 1922 Salihli Spor Kulübü sporcusu Duygu Dirgen ise +87 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Çolakçivi ve Dirgen'in başarısı, Salihli'de gurur kaynağı oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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