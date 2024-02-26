Mersin\'de Motor Tutkunları İçin İleri Düzey Güvenli Sürüş Eğitimi

Mersin'de 600'ü aşkın motor tutkunu, ileri düzey güvenli sürüş eğitiminde bir araya geldi. Çevre illerden katılımcıların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, her şeyden önce güvenli motor sürmek gerektiğine dikkat çekildi.
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen ileri düzey güvenli sürüş eğitiminde, motor tutkunlarıyla İleri Düzey Motor Eğitmeni Zafer Akçay bir araya geldi. Akçay, motor severlere sorular sordu, doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti. Çeşitli güvenli sürüş tekniklerinin anlatıldığı ve motor sürmenin inceliklerine değinildiği etkinlikte her yaştan motor tutkunları yer aldı.
Yıllardır ileri ve güvenli sürüş eğitimleri verdiğini belirten Akçay, " İstanbul'da yaşıyorum ancak bu bölgeyi çok sevdiğim için ara sıra gelip burada motor severlerle buluşuyoruz. Tümüyle ücretsiz bir etkinliktir bu. Motosikletin teorisini anlatıyoruz burada insanlara, karşılıklı gülüşüyoruz, konuşuyoruz. Mersinlilerin, Adanalıların, Hataylıların ilgisi çok güzeldi. 600 kişilik salon yetmedi bize. Keşke daha büyük bir salon olsaydı diye düşündük" dedi.
"5 koruma olmadan en küçük motosiklete dahi binmeyin"
Motosiklet sürmeyi son derece keyifli ve bir o kadar da tehlikeli olarak tanımlayan Zafer Akçay, "Bunun için bilgi gerekir, beceri gerekir, tecrübe gerekir. Buna sahip olana kadar lütfen çok dikkat edin. Ayrıca kask, mont, pantolon, eldiven ve bot. Bu 5 koruma olmadan en küçük motosiklet dahi olsa lütfen binmeyin, 1 kilometre dahi olsa sürmeyin çünkü vücudunuz değerli" şeklinde konuştu.
Etkinlikten sosyal medya üzerinden haberi olduğunu dile getiren Gülşah Süslü, "Zafer Akçay'ı sosyal medya hesapları üzerinden de takip ediyorum. Çok değerli, kıymetli bilgiler veriyorlar. Kendileriyle bizzat burada canlı canlı da bilgi almak amacıyla geldim. Mutluyum, güzel" cümlelerine yer verdi.
Motor sürmeyi bir tutku olarak tanımlayan Süslü, "Motor sürmek bir özgürlük. Özgür ruhlu insanlarla birlikte olmak da çok keyifli. Bir arada toplu olarak sürüş yapmak da çok keyifli. O yüzden hep birlikte keyifli zaman geçirmeye geldik buraya" diye konuştu.
Etkinlik için Gaziantep'ten geldiğini belirten motor tutkunu Zekeriya Kuday, "Motor adına kendimize bir şeyler katabilmek için Gaziantep'ten geldim. Faydalı olacağına inandığım için geldim. Gayet de güzel, faydalı bir etkinlik oldu. Zaten katılanlardan belli. İleri düzey motosiklet sürüşü adına elbette eksiklerimiz var. Onu da Zafer hocayla ve de internetten açığımızı kapatmaya çalışıyoruz. Onun için buralara kadar geldik, faydalı bir şeyler öğrenmek için motosiklet adına" ifadelerini kullandı.
Eğitime katılanlardan Alican Bildik de, "Etkinliğin burada olması bizim adımıza sürpriz oldu çünkü başta Adana'da olacaktı. Adana'da olsa da gidecektik. Mutluyuz burada olduğu için. Eğitimlerine de katılmak isteriz ama hocamız İstanbul'da olduğu için biraz uzak oluyor. Belki ileride bir eğitim olursa Mersin'de veya Adana'da yakın bir yerde, yeniden katılmak da isteriz" açıklamasını yaptı. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Mersin'de Motor Tutkunları İçin İleri Düzey Güvenli Sürüş Eğitimi - Son Dakika
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