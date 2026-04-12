Mersin\'de Muaythai Şampiyonası Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası tamamlandı.

Edip Buran Spor Salonu'nda 8 Nisan'da 380 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonda final müsabakaları oynandı.

Sporcular, milli takıma girebilmek için performans gösterdi.

Kategorilerinde ilk 3'e giren sporcular, milli takıma seçildi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Türkiye Muaythai Federasyonu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Celal Er anısına yapılan organizasyonda dereceye giren sporculara törenle madalyaları verildi.

Şampiyonlar, dünya şampiyonasında ay yıldızlı forma giyerek

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine, 7 bölgede düzenlenen şampiyonlarının kazananlarının bu organizasyona katıldığını söyledi.

Şampiyonanın kıran kırana geçtiğini dile getiren Yıldız, "Kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan sporcular, ülkemizi Malezya'daki dünya şampiyonasında temsil edecek. İlk 4'e girenler ise 'Spor Toto Süper Lig' adı altında gerçekleştirdiğimiz organizasyona katılacak. Oradaki şampiyonlar da Avrupa şampiyonasına gidecek." diye konuştu.