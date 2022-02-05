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Mersin'de öğrencileri buluşturan "Gönül Coğrafyası Kampı" sona erdi - Son Dakika

Mersin'de öğrencileri buluşturan "Gönül Coğrafyası Kampı" sona erdi

05.02.2022 09:33
Mersin'de öğrencileri buluşturan "Gönül Coğrafyası Kampı" sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, yerli ve yabancı 150 öğrencinin katılımıyla Mersin'de düzenlenen "Gönül Coğrafyası Kampı" tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, yerli ve yabancı 150 öğrencinin katılımıyla Mersin'de düzenlenen "Gönül Coğrafyası Kampı" tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu koordinasyonunda düzenlenen kamp 5 gün sürdü.

Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun ve Sivas'tan gelen yerli ve yabancı 150 öğrenci, kamp boyunca seminerler, şehir gezileri, turnuvalar ve bilgi yarışmalarına katıldı.

Misafir öğrenciler, şehit yakınları ve gazilere ziyaretler de düzenledi.

Kampa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın yanı sıra akademisyenler, yazarlar ve gazeteciler de katıldı.

Öğrenciler için 10 ilde düzenlenen "Geleneksel 6. Tematik Kış Kampları" kapsamında Mersin için "Gönül Coğrafyası" teması belirlenmiş, kamp 31 Ocak'ta başlamıştı.

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gençlik, Mersin, Kredi, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mersin'de öğrencileri buluşturan 'Gönül Coğrafyası Kampı' sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mersin'de öğrencileri buluşturan "Gönül Coğrafyası Kampı" sona erdi - Son Dakika
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