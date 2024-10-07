Mersin'de Sporcu Sağlığı Sempozyumu Düzenlenecek - Son Dakika
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Mersin'de Sporcu Sağlığı Sempozyumu Düzenlenecek

Mersin\'de Sporcu Sağlığı Sempozyumu Düzenlenecek

Mersin'in Yenişehir Belediyesi, sporcu sağlığına dair önemli konuları ele alacak bir sempozyum düzenleyecek. 12 Ekim'de gerçekleştirilecek sempozyumda, uzmanlar spor yaralanmaları, beslenme ve psikolojik faktörler üzerine bilgi verecek.

07.10.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, uzmanların katılımıyla sporcunun sağlığına dair önemli konuların ele alınacağı 'Sporcu Sağlığı Sempozyumu' gerçekleştirecek.

12 Ekim Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumda, alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Manolya Akın'ın üstleneceği sempozyum saat 12.00'de başlayacak. İlk olarak Uzm. Dr. Ahmet Sandım, sporcularda sık görülen sakatlanmalar ve koruma yöntemleri üzerine bilgi verecek. Ardından Opr. Dr. Güran Dinçer, spor yaralanmalarında cerrahi müdahale kararının önemini ve iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları ele alacak.

Sempozyumda ayrıca, fizyoterapist Fatma Aman tarafından rehabilitasyon sürecinde hızlı iyileşme için doğru zamanlama ve stratejiler paylaşılacak. Diyetisyen Sevcan Söylemez ise sporcu beslenmesi konusunu makro ve mikro öğeler ile takviye kullanımı açısından değerlendirecek.

Sempozyumun ikinci oturumunda, Dr. Gizem Akarsu sportif performansta toparlanmanın önemini ve yöntemlerini aktarırken, Dr. Erkan Güven sporcu performansının değerlendirilmesinde teknolojinin rolünü ele alacak. Psikolog İlke Çuhadar, sporcularda müsabaka sürecinde stres yönetimi ve motivasyonu üzerine konuşacak. Son olarak, antrenör ve bilim uzmanı Arif Mert Özkan, sakatlığa neden olan psikolojik faktörler ve sakatlık sonrası toparlanma sürecindeki psikolojik yaklaşımlar hakkında bilgi verecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de Sporcu Sağlığı Sempozyumu Düzenlenecek - Son Dakika

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