Mersin'de Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo Etabı Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo Etabı Müsabakaları Başladı

Mersin\'de Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo Etabı Müsabakaları Başladı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara 32 kulüpten 192 sporcu katılıyor. Müsabakalar sonunda Türkiye şampiyonu ve düşen takımlar belirlenecek.

24.02.2024 17:53  Güncelleme: 17:57
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Mersin'de, Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo etabı müsabakaları başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), Toroslar Bocce Tesisi'nde organize edilen müsabakalara 32 kulüpten 192 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular açılış seremonisinin ardından karşılaşmalarda performans sergiledi.

TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, 2024 faaliyet programında yer alan Volo etabının finallerinde olduklarını söyledi.

Müsabakalardan sonra Türkiye şampiyonunun ve düşen takımların belli olacağını ifade eden Kapsız, sezonu tamamlamış olacaklarını aktardı.

Kapsız, mücadele edecek takımlarla ilgili bilgi vererek, "Birinci ve ikinci ligde 16 takımımız mücadele ediyor. Bunlardan ilk üçe girenler kupa ve madalya alacaklar. İkinci ligde ilk dörde girenler birinci lige yükselecekler. Birinci ve ikinci lig son dörtteki takımlarda ligden düşmüş olacaklar." diye konuştu.

Müsabakalar, 28 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin'de Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo Etabı Müsabakaları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo Etabı Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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