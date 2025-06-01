Mersin'de Ücretsiz Spor Kursları 12 Ay Boyunca Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Ücretsiz Spor Kursları 12 Ay Boyunca Devam Ediyor

Mersin\'de Ücretsiz Spor Kursları 12 Ay Boyunca Devam Ediyor
01.06.2025 12:11  Güncelleme: 12:12
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılın her ayı çeşitli yaş gruplarına yönelik ücretsiz spor kursları sunarak, halkın spor yapmasına olanak sağlıyor. Jimnastik, basketbol, yüzme gibi birçok branşta eğitim verilirken, Sporbüs projesi ile kırsal alandaki çocuklara da ulaşılmaktadır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca açıılan ücretsiz kurslar ile Mersinliler yılın 12 ayı spor yapıyor.

İklimi, doğası ve coğrafi yapısıyla sporun başkenti olmaya aday olan Mersin'de, her yaştan binlerce vatandaş için birçok branşta ücretsiz kurslar açan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, jimnastik, basketbol, taekwondo, fiziki yeterlilik, futbol, voleybol, okçuluk, tenis gibi sporlarda hizmet veriyor. Ayrıca yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, her yaştan yurttaşın yüzme kurslarıyla Akdeniz'in mavi sularıyla buluşmasını sağlayan eğitmenler, Babil Su Sporları Merkezinde verilen kano, kürek, yelken ve SUP ile de deniz sporunun her alanında faaliyet gösteriyor. Ekipler sayrıca sabah yürüyüşü yapan vatandaşları da unutmayarak, tertemiz Akdeniz havasında antrenörler eşliğinde spor yaptırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, açtığı ve açmaya devam ettiği ücretsiz kurslar ile 7'den 77'ye spora ilgisi olan herkesin kendine göre bir hizmet bulabileceği proje ve organizasyonlara imza atarak, gönülleri kazanmaya devam ediyor.

"Büyükşehir olarak 2'nci yüzme havuzumuzu Toroslar ilçesinde açtık"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, yılın 12 ayı ücretsiz spor kurslarının sürdüğünü belirterek, "Değişik spor branşlarında kurslar açıyoruz. Geçen sene tek havuzumuz vardı ve 3 binin üzerinde vatandaşımıza yüzme kursu verdik. İkincisini Toroslar ilçesinde açtığımız 25 metrelik yarı olimpik havuzla beraber, bu yıl yüzme kurslarımıza yaklaşık 5 bin vatandaşımızı bekliyoruz" dedi. Bu arada yüzme kurslarına kayıtların başladığını da hatırlatan Taşkın, "Yüzme bilmeyen 70 yaş üstü vatandaşlarımıza da kurs veriyoruz. 7'den 77'ye herkesi kurslarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahilde her sabah vatandaşlara yönelik yapılan sabah sporuna ve fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik verilen kursa da değinen Taşkın, "Her sabah saat 06.00'da, kentin 7 noktasında antrenörlerimiz eşliğinde vatandaşlarımıza bilinçli spor yaptırıyoruz. Bunun haricinde beden eğitim bölümlerine, polis okullarına, bekçilik okullarına ve askeri okullara hazırlanan gençlerimize de fiziki yeterlilik kursumuz var. Bu kurslarda eğitim alarak fiziki yeterlilik sınavını kazanan çok fazla sayıda gencimiz oldu" diye konuştu.

"Sporbüs projemizle 20 binden fazla çocuğa ulaştık"

Sadece merkezde değil, tüm ilçelerde sporun yaygınlaştırılması amacıyla Sporbüs projesinin de büyüyerek devam ettiğini kaydeden Taşkın, "Sporbüs projemiz 12 ay boyunca devam ediyor. Bu projeyle, köylerimizde ve kırsal alanda 20 binden fazla çocuğa ulaştık. 3 yaşında çocuklarımızın bile katıldığı çok güzel etkinliklerimiz oluyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de Ücretsiz Spor Kursları 12 Ay Boyunca Devam Ediyor - Son Dakika

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