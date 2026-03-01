Hem spor hem kardeşlik: Dördüzler basketbolda buluştu - Son Dakika
Hem spor hem kardeşlik: Dördüzler basketbolda buluştu

Hem spor hem kardeşlik: Dördüzler basketbolda buluştu
01.03.2026 11:00  Güncelleme: 11:10
Mersin'de yaşayan dördüz kardeşler, belediyenin düzenlediği ücretsiz basketbol kursuna katılarak spor yapıyor ve takım ruhunu geliştiriyor. Aile, sağlıklı yaşam alışkanlığını birlikte sürdürürken, anne de pilates kursuna katılıyor. Kardeşler, spor sayesinde büyük bir gelişim gösterdiklerini belirtiyor.

Mersin'de yaşayan Nur, İsra, İnci ve Semih Uyanık isimli dördüz kardeşler, 2 yıldır büyük bir heyecanla devam ettikleri basketbol kursunda hem spor yapıyor hem de hayallerini büyütüyor. Aynı sahayı paylaşmanın mutluluğunu yaşayan kardeşler, antrenman günlerini sabırsızlıkla bekliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen ücretsiz kurslar, fırsat eşitliği anlayışıyla çocukları sporla buluşturuyor. Bu imkandan faydalanan dördüz kardeşler de temel basketbol eğitiminin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve özgüven kazanımı elde ediyor.

Ailece spor yapıyorlar

Belediyenin spor hizmetleriyle ilk olarak tekvando kursu sayesinde tanışan Uyanık ailesi, son 2 yıldır basketbol kursuna düzenli olarak katılıyor. Çocuklar parkede ter dökerken, anne Tuğba Uyanık da pilates kursuna katılarak spor yapma imkanı buluyor. Böylece aile, sağlıklı yaşam alışkanlığını birlikte sürdürüyor.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda devam eden basketbol kursu, ücretsiz olmasıyla da aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tuğba Uyanık: "Her şey çarpı 4"

Dördüzlerin annesi Tuğba Uyanık, 4 çocuğun bakım ve eğitim sürecinin büyük sorumluluk gerektirdiğini belirterek, "Bende her şey çarpı 4. Forması, ücreti her şey problem. Özel spor salonlarının ücretini karşılayamam. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bütün kurslar ücretsiz. Hatta ben de pilatese gidiyorum. Belediyemizden çok memnunum" diye konuştu.

Sporun çocuklarının gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade eden Uyanık, "Özgüvenleri arttı. Takım çalışmasını öğrendiler. Enerjilerini atıyorlar ve ekran süreleri azaldı. Boyları uzamaya başladı. Sporun her açıdan faydasını görüyoruz" dedi.

İhsan Keskin: "2 yılda büyük gelişim gösterdiler"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan basketbol antrenörü İhsan Keskin ise dördüzlerin ilk geldiklerinde basketbolu bilmediklerini ancak 2 yıllık süreçte önemli gelişim kaydettiklerini söyledi. Keskin, "Takım sporları çocuklara kazanmayı da kaybetmeyi de öğretiyor. Bu da kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Kurslarımız yaz kış devam ediyor ve yoğun talep görüyor" ifadelerini kullandı.

Aynı sahayı paylaşmayı seviyorlar

Dördüzlerden Nur Uyanık basketbolu çok sevdiğini belirterek, "En çok maç yapmayı seviyorum. Kardeşlerimle ikiye iki maç yapıyoruz. Aynı sahayı paylaşmak çok güzel" dedi.

İleride profesyonel basketbolcu olmak istediğini dile getiren İsra Uyanık, kurs günlerini heyecanla beklediğini söyledi. İnci Uyanık ise apartmanlarında pota olmadığını belirterek, "Bu imkanlara sahip olmak güzel" diye konuştu.

Semih Uyanık da basketbolda en çok koşmayı ve turnike atmayı sevdiğini ifade ederek, kurs sayesinde yeni arkadaşlar edindiklerini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

