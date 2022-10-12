Açıklamada görüşlerine yer verilen January, hedefleri olan bir kulübün formasını giymenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu sezon mücadele edecekleri 4 kulvarda da kupaları kazanmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Mersin haber! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi January takıma katıldı - Son Dakika

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