Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu mücadelesinde Kasımpaşa, evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. 2'nci dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Yeni Mersin İdmanyurdu atağında sağ kanatta Erdem'in ortasında Abdurrahman'in şutu direkten döndü.30'uncu dakikada Yeni Mersin İdmanyurdu öne geçti. Muğdat'ın sağ kenardan ceza sahası dışına doğru gönderdiği topta Erdem'in uzak direğe plase şutu ağlarla buluştu: 0-1 33'üncü dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest vuruşta Eysseric sol çaprazdan şutu direkten auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.70'inci dakikada Aytaç Kara 'nın ceza sahadında David'e yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltı atışında Aslan topu auta attı. 80'inci dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Fall'ın sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırmak isterken Ali'nin önünde kalan topu genç oyuncu ağlara gönderdi: 1-1113'üncü dakikada Yeni Mersin İdmanyurdu'nun savunmadan çıkarken yaptıpı pas hatasında Graovac'ın pasında topla buluşan Eysseric'in asistinde Tirpan topu ağlara gönderdi: 2-1

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Mersin haber! Kasımpaşa, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek tur atladı - Son Dakika

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