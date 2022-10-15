Mersin haberleri! TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 Yeni Mersin İdman Yurdu: 2 - Son Dakika
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Mersin haberleri! TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 Yeni Mersin İdman Yurdu: 2

15.10.2022 16:03
Mersin haberleri! TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 Yeni Mersin İdman Yurdu: 2

Mersin haberi... TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Burak Demirkıran xx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Sinan Ekmekyermez xx,

Entegre Solar Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı xx, Recep Yurdakul x (Hasan dk. 73 x), Mesut Saray x (Feyzullah dk. 73 xxx), Salih Polatdemir xx, Zeki Korkmaz x (Fırat dk. 59 x), Yağızcan Erdem xx (Cihan dk. 73), Ömer Faruk Sezgin xx, Yüksel Kayaalp x (Ahmet Ormanoğlu dk. 73 x), Emre Akgün xx, İzzet Topatar xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx

Yeni Mersin İdman Yurdu: Sertaç Güzel xx, Taygun Vurgun xx, Christofer Gürkan xxx (Muğdat dk. 83 ?), Metin Yüksel xx (Ömer dk. 83 ?), Abuzer Gaffar Toplu xx (Erdem Onur dk. 76 x), Özkan Zileli xx, Aziz Aksoy xxx, İbrahim Konuksever xx, Umut Aydın xx, Yusuf Yıldırım xx (Ferhan dk. 68 x)

Goller: Feyzullah Şahin (dk. 88) (Elazığspor), Aziz (dk. 19), Christofer (dk. 59) (Yeni Mersin İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Yüksel, Yağızcan (ES Elazığspor), Ferhan (Yeni Mersin İdman Yurdu) - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığspor'da 4 futbolcu sakat Elazığspor'da 4 futbolcu sakat
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin haberleri! TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 Yeni Mersin İdman Yurdu: 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haberleri! TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 Yeni Mersin İdman Yurdu: 2 - Son Dakika
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