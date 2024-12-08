Mersin Spor'dan Zorlu Galibiyet - Son Dakika
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Mersin Spor'dan Zorlu Galibiyet

Mersin Spor\'dan Zorlu Galibiyet

Mersin Spor, Büyükçekmece'yi 97-96 yenerek moral buldu, Can Sevim hata yapmadan kazanmak istiyor.

08.12.2024 10:28
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol'u bir sayı farklı yenen Mersin Spor Kulübü'nün (MSK) başantrenörü Can Sevim, "Bundan sonra hata yapmadan kazanmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 97-96 yenen Mersin Spor, kente galibiyetle dönüyor. Son haftalarda zorlu fikstürden dolayı üst üste mağlubiyetler alan MSK, çekişmeli geçen mücadele sonunda yeniden kazanarak moral buldu.

"Bizim takım olmaktan başka çaremiz yok"

Başantrenör Can Sevim, oldukça zorlu bir maçtan galip ayrılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Rakiplerinin gücünü bilerek maça hazırlandıklarını ifade eden Sevim, "Onlar da galibiyet alarak kötü gidişi durdurmak istiyorlardı. Ama biz de çok zorlu bir fikstürden geçtik, kötü mağlubiyetler aldık. Bundan sonra hata yapmadan kazanmak istiyoruz. Maçın içerisinde çok fazla git-gel oldu. Maçın sonunda akıllı kalarak, sakin kalarak, doğru elleri bularak kazanmayı bildik. Tüm takıma, oyunculara, ekibe çok teşekkür ediyorum. Gerçekten herkes büyük emek koydu. Oynayan oynamayan herkes sahaya var gücüyle destek verdi. Yapmamız gereken bu; bizim takım olmaktan başka çaremiz yok" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Basketbol, Ekonomi, Türkiye, mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin Spor'dan Zorlu Galibiyet - Son Dakika

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