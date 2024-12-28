Mersin, Tofaş'ı Farklı Geçti - Son Dakika
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Mersin, Tofaş'ı Farklı Geçti

Mersin, Tofaş\'ı Farklı Geçti

Mersin Spor Kulübü, Tofaş'ı 79-58 ile mağlup ederek 12. haftada önemli bir galibiyet aldı.

28.12.2024 17:43
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Tofaş'ı 79-58'lik skorla yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Mersin Spor Kulübü: Cobbs 12, Pinerio 12, Emre Tanışan 13, Cruz 12, Kairys, Olaseni 20, Canberk Kuş 7, Simmons 2, Tevfik Akdamar, Kartal Özmızrak 1, Deniz Kılıçlı

Başantrenör: Can Sevim

Tofaş: Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 3, Demircan Demir, Pasecnicks 6, Obrien 5, Reed 14, Bankston 5, Tolga Seçim 7, Özgür Cengiz 3, Berk Demir 7

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 19-14 (Mersin Spor lehine)

Devre: 43-31 (Mersin Spor lehine)

3. Periyot: 59-43 (Mersin Spor lehine) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin, Tofaş'ı Farklı Geçti - Son Dakika

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