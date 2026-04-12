Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tour of Mersin'de 3. etap tamamlandı

12.04.2026 10:05  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu'nun 3. etabında Tomas Pridal birinci oldu. Zorlu parkurda 96 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu kapsamında düzenlenen 8. organizasyonun 3. etabı, Tarsus Gençlik Parkından başlayıp Ayvagediği Yaylasında sona erdi. Zorlu parkurda sporcular, Toroslar'ın engebeli etaplarında kıyasıya mücadele etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun 3. etabı, Tarsus'tan verilen startla başladı. 5 kıta ve 26 ülkeden 96 sporcunun katıldığı 88,6 kilometrelik etapta bisikletçiler, Çamlıyayla güzergahını takip ederek finişe ulaştı. Özellikle tırmanış bölümleri sporculara zor anlar yaşattı.

Toroslar'ın serin yayla havası ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşen etap boyunca güvenlik ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Organizasyon sorunsuz şekilde tamamlanırken, vatandaşlar da parkur boyunca sporculara destek verdi.

Etap sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. 3. etapta birinciliği Tomas Pridal elde ederken, ikinci Serdar Anıl Depe, üçüncü ise Ganni Marchand oldu.

En iyi tırmanışçı kategorisinde birinciliği Serdar Anıl Depe alırken, ikinci Tomas Pridal, üçüncü Ganni Marchand olarak sıralandı. Etap sonuçlarına göre genel klasman lideri olan Tomas Pridal sarı mayonun sahibi olurken, en genç sporcu kategorisinde beyaz mayoyu Amaniel Desta giydi. En iyi tırmanışçı kategorisinde kırmızı mayoyu Serdar Anıl Depe kazanırken, yeşil mayonun da sahibi olması nedeniyle kırmızı mayo Calum Johnston'a verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, organizasyonun kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, "Mersin sadece sahilleriyle değil, kırsal ve dağlık bölgeleriyle de büyük güzellikler sunuyor. Bu tür organizasyonlar kentimizin tanıtımı açısından çok değerli" dedi.

Yarışın final etabının Akdeniz ilçesinde gerçekleştirileceğini belirten Gökayaz, Cumhuriyet Meydanından başlayacak etabın Özgecan Aslan Meydanında sona ereceğini ve tüm vatandaşları final etabını izlemeye davet etti.

Etap birincisi Tomas Pridal ise parkurun zorluk derecesine dikkat çekerek, "Yaklaşık 2 bin metreye yakın tırmanış vardı. Kısa ama çok zor bir etap oldu. Takım olarak iyi çalıştık ve kazandığım için mutluyum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mersin, Doğa, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:53:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.