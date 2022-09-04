Mersin Stadyumu'nda müsabaka öncesinde Mersin İdman Yurdu soyunma odasında futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Vali Pehlivan, "Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Sezonun ilk maçında sizlere destek için buradayız. Heyecanla sizi izleyeceğiz. Mersinli hemşehrilerimizle birlikte sizlere destek olacağız. Siz de birbirinize güvenin, inanın, birbirinize destek olun, güzel bir takım oldunuz, gururla sizleri izlemeye devam edeceğiz, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Amasya, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Vali Pehlivan, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun ilk maçını izledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.