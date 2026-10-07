Mersinli Ayşe Orhan, 46 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Mersinli Ayşe Orhan, 46 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı

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Mersinli Ayşe Orhan, 46 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı
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Mersinli sporcu Ayşe Orhan, Ordu'daki Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 46 kilogramda gümüş madalya kazandı. 52 ilden 528 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye ikincisi olan Orhan'ı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ve antrenörü Faruk Orhan kutladı.

Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 46 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele eden Mersinli sporcu Ayşe Orhan, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 3-5 Ekim 2026 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Mersinli sporcu Ayşe Orhan önemli bir başarı elde etti. Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 52 ilden 299 kulüp ve 528 sporcu katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç taekwondocular, şampiyonluk için tatamide mücadele etti.Şampiyonada Mersin'i 46 kilogram kadınlar kategorisinde temsil eden Ayşe Orhan, gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükseldi. Final müsabakasının ardından Türkiye ikinciliğini elde eden Orhan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Ayşe Orhan'ın elde ettiği Türkiye ikinciliğinin Mersin adına gurur verici olduğunu belirterek, genç sporcuların ulusal düzeyde kazandığı başarıların kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi. Öz, "Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda Mersin'imizi başarıyla temsil ederek Türkiye ikinciliği elde eden Ayşe Orhan'ı ve antrenörü Faruk Orhan'ı gönülden kutluyorum. Ayşe'nin yalnızca ulusal şampiyonalarda değil, uluslararası organizasyonlarda da elde ettiği başarılarla ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil etmesi bizleri ayrıca gururlandırıyor. Genç sporcumuzun önümüzdeki süreçte de önemli başarılara imza atacağına inanıyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
GençlikTürkiyeGümüşOrduSporSon Dakika

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