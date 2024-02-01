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Mersinli Genç Atlet Gamze Nur Birimşeli Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Spor

Mersinli Genç Atlet Gamze Nur Birimşeli Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersinli Genç Atlet Gamze Nur Birimşeli Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersin'de 12. sınıf öğrencisi Gamze Nur Birimşeli, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı yüksek atlamada Türkiye U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1.65'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Birimşeli, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını tamamladı ve olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

01.02.2024 10:29
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MERSİN'de 12'nci sınıf öğrencisi Gamze Nur Birimşeli (17), beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı yüksek atlamada Türkiye U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada 1.65'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. 3-4 Şubat'ta Sırbistan'da düzenlenecek Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'na katılacak olan Birimşeli, madalya ile dönüp, olimpiyatlara katılmak istiyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcusu Gamze Nur Birimşeli (17), Türkiye U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada 1.65'lik derecesiyle Türkiye şampiyonluğu elde etti. Birimşeli 3-4 Şubat'ta Sırbistan'da yapılacak olan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamlayan Birimşeli, madalya ile dönüp, olimpiyatlara katılmanın planlarını yapıyor. Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde antrenör Ahmet Sekman önderliğinde çalışmalarını sürdüren Birimşeli, "Atletizme ortaokulda başladım. Hiç aklımda bu spor yoktu. Beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesi ile başladım. Yüksek atlama branşında kendimi denedim ve bu noktaya kadar geldim. Haftanın 6 günü, günde 3-4 saat çalışıyorum. Bazen antrenmanlarım dışında küçüklere de yardımcı oluyorum. U20'de Türkiye birinciliğim var. Sırbistan'da düzenlenecek olan U20 Balkan Şampiyonası'na gideceğim. İleride her sporcunun olduğu gibi ben de olimpiyatları hedefliyorum. Olimpiyat madalyası kazanmak benim en büyük hedeflerimden bir tanesi, bunun için çalışıyorum" dedi.

'HERKES MUTLAKA BİR SPOR DALI İLE UĞRAŞMALI'

Spor sayesinde sosyalleştiğini kaydeden Birimşeli, "Atletimizde bu kadar ilerleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Beden eğitim öğretmenim içimde bir cevher olduğunu söylemişti. Bir süre okulda antrenman yapıyordum, buraya gelme imkanım yoktu. Yarıştan yarışa gelebiliyordum. Daha sonra atletizm hocamız beni buraya getirdi. Spor sayesinde sosyalleştim. Yeni insanlar tanımaya başladım, yeni şehirler ülkeler gördüm. Herkesin branşı ne olursa olsun mutlaka spor yapmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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