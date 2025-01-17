Mert Günok, Beşiktaş ile 3 yıl sözleşme uzattı

Spor

Beşiktaş ile sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 3 yıl uzatan milli kaleci Mert Günok, yayımladığı mesajla mutluluğunu siyah-beyazlı taraftarlarla paylaştı.

Tecrübeli kaleci, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı camiaya yönelik yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sevgili Beşiktaş ailem, en az 2 sene daha bu kutsal formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Geride bıraktığımız 3,5 yılda bazen siyahı bazen de beyazı hep birlikte yaşadık. Bu forma için ilk imzamı attığım gün, kulübümüze ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğun ağırlığını biliyordum. Her antrenman ve her maça bu bilinçle çıkarak elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Büyük taraftarımızın önünde oynamak ve o sahaya sizin desteğinizle çıkmak benim için her zaman çok özel. Sizlere karşı sorumluluk duygum ve bu mantalitem, kulübümüzün armasını taşıdığım her an devam edecek. Şimdi yeniden başlamak ve daha güzel anıların içinde olmak için daha çok çalışma zamanı."