Mert Günok: 'En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak' - Son Dakika
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Spor

Mert Günok: 'En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak'

Milli kaleci Mert Günok, Uluslar Ligi'nde grubunu ilk sırada bitirme hedefinin yanı sıra en büyük amacının Dünya Kupası'na katılmak olduğunu ifade etti. Galler ile oynanacak maç öncesinde takımın motivasyonunu yüksek tuttuğunu ve yeni katılan oyuncuların hak ettikleri için milli takımda bulunduğunu belirtti. Geçmişteki başarıları devam ettirerek, turnuvada iyi bir performans sergilemek istediklerini vurguladı.

02.09.2024 20:01
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- Mert Günok: "En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak"

Milli kaleci Mert Günok:

" Uluslar Ligi'nde hedefimiz grubumuzu ilk sırada bitirmek"

"Yeni katılan oyuncular, hak ettikleri için buradalar"

"Yine aynı takım oyununu oynayarak iyi bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum"

İSTANBUL - Milli kaleci Mert Günok, öncelikle hedeflerinin Uluslar Ligi'nde grubu ilk sırada tamamlamak olduklarını söyleyerek, "En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek. Milliler, söz konusu mücadele öncesi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde hazırlıklarına başlarken, milli kaleci Mert Günok basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takımdaki arkadaşlarıyla ayrılığın çok uzun sürmediğini söyleyerek sözlerine başlayan Günok, "Hemen toplanmış gibi olduk. Birbirimizi özlemiştik. Beraber uzun süre kamp yaptık ve başarılı sayılabilecek bir turnuva geçirdik. Tabii gönül daha ötesini görmeyi de isterdi. Bunu başarmış olmamız, böyle genç bir takımla çeyrek finale ulaşmış olmamız. Yarı finalin ucundan dönmüş olmanın farkında olmamız. Uluslar Ligi başlıyor. Orada hedefimiz belli grubumuzu ilk sırada bitirmek. Bugün için toplandık. Ben güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. İnşallah ilk maçımızı da galibiyet kapatıp, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Umarım her şey yolunda gidecek"

Son zamanlarda hep aynı takımlarla karşılaştıklarını aktaran Günok, "Onlar da bizi biliyor. Biz de onları biliyoruz. Maçlarımız kağıt üzerinde farklı görünüyor, saha içerisinde farklı oynanıyor. Fizikli bir takımla oynayacağız. İlk maçımızın deplasmanda olması hem avantaj hem de dezavantaj olarak sayılabilir. Biz kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hem ülke olarak, hem milli takım olarak bu güzel atmosferi bozmadan devam edebilmek için galibiyet ilk maçımızı kapatmak istiyoruz. Sonrasında hemen ikinci maçımızı düşüneceğiz. Maçların arasında kısa bir süre var. Umarım her şey yolunda gidecek" diye konuştu.

"Yeni katılan oyuncular, hak ettikleri için buradalar"

Milli takıma ilk kez çağrılan oyuncularla ilgili düşüncelerinin sorulmasını üzerine Mert Günok, "Hali hazırda zaten genç bir takımdık. Genç oyuncular da eklenmeye devam ediyor. Bugün Beşiktaş'tan Emirhan ve Mustafa dahil oldu. Burada bulunan oyuncular, yaşları ne olursa olsun burayı hak ederek geldiler. Hocamız bunun hediye değil, hak ettikleri için burada olduklarını söyledi. Artık gerisi yetenekleri, aynı zamanda ne kadar ileriyi istediklerine bağlı bir durum oldu. Ben hepsinde umutluyum" diye yanıtladı.

"Yine aynı takım oyununu oynayarak iyi bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum"

EURO 2024'ün ardından kısa bir sürede milli takım olarak tekrar bir araya geldiklerini hatırlatan Günok, "Bu seviyede artık kararları biz vermiyoruz. Bizim yapmamız gerekeni, elimizden geleni yapmamız. Bütün maçları yüzde yüz konsantre ile oynamamız gerekiyor. Sezon başı olması nedeniyle bazen konsantre ve oyun anlamında aksaklıklar yaşanabiliyor. Biz bu turnuvada hem birlik ve beraberlik, hem takım oyunumuzla iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. O yüzden maçların arası kısa, kısa bir sürede toplanmış olduk. Yine aynı takım oyununu oynayarak iyi bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak"

Uzun süredir Dünya Kupası'na katılamadıklarını, bu durumu gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen Günok, "En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Öncesinde yakaladığımız iyi havayı devam ettirmek önemli. O da Uluslar Ligi'nde grubu birinci bitirmekten geçiyor. Bunlar uzun sürede düşünülecek şeyler. Öncelikle maç maç bakmamız lazım. O yüzden önce ilk maçımızı düşünüyoruz. Ama bir hikaye daha yazmak için Dünya Kupası'na gitmek çok istiyoruz" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mert Günok: 'En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak' - Son Dakika

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