Mert Günok: Hedefimiz Uluslar Ligi'ni Lider Tamamlamak ve Dünya Kupası'na Katılmak

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Mert Günok, EURO 2024'te yakaladıkları iyi havayı sürdürmek istediklerini ve grubu lider tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Günok, "Çok uzun bir süre olmadı aslında, hemen toplanmış gibi olduk. Birbirimizi özlemiştik, uzun bir süre kamp yaptık beraber. Başarılı sayılabilecek bir turnuva geçirdik. Tabii ki gönül daha ötesini görmeyi isterdi. Ancak böyle genç bir takımla EURO 2024'te çeyrek finale ulaşmış olmamız, yarı finalin ucundan dönmemiz, aslında iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Şimdi Uluslar Ligi başlıyor. Orada da hedefimiz grubumuzu birinci sırada bitirebilmek. Bugün toplandık. Güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. İnşallah iki maçımızı da galibiyetle kapatıp, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mert, Uluslar Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile son yıllarda çok sık karşı karşıya gelmelerinin hatırlatılması üzerine ise "Son zamanlarda sanki hep aynı takımlarla karşılaşıyormuşuz gibi olduk. Onlar da bizi biliyor, biz de onları biliyoruz. Fizikli bir takımla oynayacağız. İlk maçın deplasmanda olması hem avantaj hem de dezavantaj sayılabilir. Biz kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hem ülke hem de milli takım olarak yakaladığımız bu güzel atmosferi bozmadan devam edebilmek için ilk maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Daha sonrasında ikinci maçı düşüneceğiz. Umarım her şey yolunda gidecek." şeklinde konuştu.

Deneyimli file bekçisi aday kadroya genç oyuncuların davet edilmesi hakkında da "Halihazırda genç bir takımdık. Genç oyuncular da eklenmeye devam ediyor. Bizim takımdan da Emirhan ve Mustafa da takıma dahil oldu. Buraya gelen oyuncular, hak ederek gelmiş oyuncular. Yaşları ne olursa olsun fark etmiyor. Hocamız da bunu hediye olarak değil, hak ettikleri için burada olduklarını söyledi. Artık gerisi kendi yeteneklerine ve ileriyi ne kadar düşünmek istediklerine bağlı. Ben hepsinden umutluyum. İyi ve genç bir takımız. Önümüz açık." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak"

Mert Günok, önlerindeki en büyük hedefin Dünya Kupası'na katılmak olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Dünya Kupası'na uzun süredir katılamadığımız bir ortam var. En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak ama öncesinde yakalanan bu iyi havayı devam ettirmek önemli. O da Uluslar Ligi'nde grubu birinci bitirmekten geçiyor. Bunlar uzun süreli düşünülecek şeyler. Maç maç bakmamız gerek. O yüzden ilk maçımızı düşünüyoruz. Ama bir hikaye daha yazmak için Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz."