Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti

16.01.2026 17:07
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı dikkat çeken performansıyla öne çıkan Beyoğlu Yeni Çarşı'nın genç kalecisi Beytullah Buğra İpek'e, Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Mert Günok'tan anlamlı bir jest geldi. Maç sonrası formasını genç kaleciye gönderen Günok, genç kaleciye büyük bir moral verdi. İpek, bu anı 'unutulmaz' olarak tanımladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla öne çıkan Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah Buğra İpek'e ilk tebrik Mert Günok'tan geldi. Tecrübeli file bekçisi, maç sonrası formasını genç kaleciye göndererek anlamlı bir jest yaptı.

KUPA MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada tüm dikkatleri 2. Lig ekibinin 20 yaşındaki kalecisi Beytullah Buğra İpek üzerine çekti. Genç file bekçisi, Anderson Talisca'nın 82. dakikadaki golüne kadar 8'i ilk yarıda olmak üzere toplam 9 kritik kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu.

İLK TEBRİK MERT GÜNOK'TAN GELDİ

Ceza sahası içindeki net pozisyonlarda refleksleriyle öne çıkan Beytullah'a maç sonrası ilk tebrik, Fenerbahçe'nin A Milli Takım formasını da giyen tecrübeli kalecisi Mert Günok'tan geldi. Günok, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli formayla 11 yıl sonra çıktığı ilk maçta giydiği formasını, Beyoğlu Yeni Çarşı soyunma odasına göndererek genç kaleciye ulaştırdı.

"UNUTULMAZ BİR ANDI"

Bu jest karşısında duygulanan Beytullah Buğra İpek, Sabah Spor'a yaptığı açıklamada, "Benim için unutulmaz bir andı. Mert Günok gibi A Milli Takım formasını giyen bir ismin böyle bir davranışta bulunması, sadece benim için değil tüm genç oyuncular için çok değerli. Umarım ben de bir gün A Milli Takım için ter dökerim" ifadelerini kullandı

