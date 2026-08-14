Mert Günok'un Sağlık Durumu
Fenerbahçe, Mert Günok'un üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
FENERBAHÇE, tecrübeli kaleci Mert Günok'un üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır."
Kaynak: DHA
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