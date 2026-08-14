Mert Günok'un Sağlık Durumu
Fenerbahçe, Mert Günok'un üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, kaleci Mert Günok'un üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Mert Günok'un tedbir amaçlıyla Gençlerbirliği müsabakası kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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