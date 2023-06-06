Mert Hakan Yandaş'tan Icardi ile özdeşleşen şarkıya olay yorum: Bilin istedim

Galatasaray'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ısınma esnasında Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısına eşlik ettiği iddia edildi.

"O ŞARKI BİZİN TARAFTA FARKLI SÖYLENİR"

Mert Hakan Yandaş'ın ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyada gündem olurken, yıldız futbolcudan cevap gecikmedi. Deneyimli orta saha yaptığı paylaşımda, "O şarkı bizim tarafta farklı söylenir bilin istedim." ifadelerini kullandı.

DERBİDE FORMA GİYMEDİ

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini 3-0 kazandı. Mücadelede Zaniolo(2) ve Icardi'nin golleriyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, maç sonrası şampiyonluk kupasına kavuştu. Karşılaşmada Mert Hakan Yandaş süre almadı.