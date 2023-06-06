Mert Hakan Yandaş'tan Icardi ile özdeşleşen şarkıya olay yorum: Bilin istedim - Son Dakika
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Mert Hakan Yandaş'tan Icardi ile özdeşleşen şarkıya olay yorum: Bilin istedim

06.06.2023 14:32

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 kaybettiği derbide Mert Hakan Yandaş'ın ısınma esnasında Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısına eşlik ettiği iddia edildi. Yıldız futbolcu ise yaptığı paylaşımda, "O şarkı bizim tarafta farklı söylenir bilin istedim" ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş, derbide oyuna dahil olmadı.

Galatasaray'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ısınma esnasında Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısına eşlik ettiği iddia edildi.

"O ŞARKI BİZİN TARAFTA FARKLI SÖYLENİR"

Mert Hakan Yandaş'ın ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyada gündem olurken, yıldız futbolcudan cevap gecikmedi. Deneyimli orta saha yaptığı paylaşımda, "O şarkı bizim tarafta farklı söylenir bilin istedim." ifadelerini kullandı.

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DERBİDE FORMA GİYMEDİ

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini 3-0 kazandı. Mücadelede Zaniolo(2) ve Icardi'nin golleriyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, maç sonrası şampiyonluk kupasına kavuştu. Karşılaşmada Mert Hakan Yandaş süre almadı.

YORUMLAR (3)
  • Uğur Türkiye: Sen ne anlarsın YANDAŞ boş yapma seni takip edenleride takipten cıkarma boş konuşarak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erdem Meric: ha gayret MHY yeni sozlesmeyi kapacaksın fenerden , ama Galatarasay'ın kapısından içeri giremeyeceksin ömür boyu bil istedim. Cevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır
  • Bekir Altay: Senin tarafın mi var kim parayı basarsa ona gidersin ruhsuzlar Cevap Yaz 88 6 Yayından Kaldır
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Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'tan Icardi ile özdeşleşen şarkıya olay yorum: Bilin istedim - Son Dakika


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