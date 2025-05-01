Mert Hakan Yandaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Anlayış istiyorum - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Anlayış istiyorum

Mert Hakan Yandaş\'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Anlayış istiyorum

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mert Hakan son durumuyla ilgili, ''Bir süredir hastanede tedavi görüyorum. Bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır.'' dedi.

01.05.2025 20:31
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Enfeksiyon yüzünden hastanede tedavi gören ve sezonu kapattığı iddia edilen Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'tan bu iddialara cevap geldi.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak sağlık durumunu paylaştı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın o paylaşımı;

    "Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim. Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum.

    Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."

    Mert Hakan Yandaş'tan sağlık durumuyla il

    Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

    Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Anlayış istiyorum - Son Dakika

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      Yorumlar (13)

    • 340856:
      kuduz olmuştur soylemiyordur... 154 9 Yanıtla
    • F Kingsman:
      Biz de diyorduk fb de kenarda çirkeflik yapan kimse yok hayret.. 132 8 Yanıtla
    • 033248:
      Geçmiş olsun... Saha dışında herkes insan 25 87 Yanıtla
    • 61trabzon:
      kalbini yokla adam değilsin ama hastalık için beddua olmaz Allah şifanı versin 61 17 Yanıtla
    • Yaman Auto:
      kireçleyin iyileşir:)) 58 3 Yanıtla
    • Zekeriya Nejat Koşucu:
      Doktorlar ve hemşeriler hepsi Galatasaray lı hadi onlarada gider yap 47 8 Yanıtla
    • İhsan Terler:
      Benim bir arkadaşım vardı milleti tahrik edip kendisine laf edenleri avukatı aracılığıyla mahkemeye verip verdirip garibanları tazminata mahkum ederdi kötü hastalıktan gitti. 44 5 Yanıtla
    • Ali Arat:
      veteriner 43 3 Yanıtla
    • Oooo:
      Yanlışlıkla giren enfeksiyon çıkamamıştır 33 2 Yanıtla
    • Serkan Güngör:
      hastaya gecmis olsun denir.. bu mert hakan yandas icinde oyle ama bence iyice bi tedavisine devam etsin. kulubede oturmak icin acele etmeye cok herek yok. 13 4 Yanıtla
    • Galatasaray 0606:
      Açıklama gereği duymuş, kim napsin seni? 14 1 Yanıtla
    • rıfat eren:
      o kadar çirkeflik yapıp milletten beddua alırsan olacağı budur inşallah sağlığına kavuşur ama futboldan uzak kalırsın senin için en iyi dua bu 14 1 Yanıtla
    • Hakan Tosun:
      lazımdın sanki . Her ne bok yaşıyorsan, yokluğunda kasti çirkeflik görmüyoruz. Fenerbahçe'mize antipatik bakılmasına vesile olanlardan biri eksilir futboldan. Kastım, sağlık sorununun futboldan uzak kalmasına imkan sağlamasıdır 1 0 Yanıtla
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    SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Anlayış istiyorum - Son Dakika
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