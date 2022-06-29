Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Giresunspor'umuz 19 yaşındaki forvet oyuncusu Mert Han Kurt ile anlaşma sağlamıştır. Mert Han Kurt takımımızın Erzurum 'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Mert Han Kurt'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Mert Han Kurt, Giresunspor'da - Son Dakika

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