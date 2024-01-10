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Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı - Son Dakika
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Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Konyaspor maçının 42'nci dakikasında fileleri havalandırarak sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Müldür, daha önce 10 lig maçında ve 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri maçında forma giymişti.

Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı
10.01.2024 - 20:59,
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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Konyaspor maçının 42'nci dakikasında fileleri havalandırarak sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 42'nci dakikasında Sebastian Szymanski'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandıran Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Ligde daha önce 10, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 2 maça çıkan Müldür, geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor maçında asist yapma başarısı göstermişti.

Kaynak: DHA
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