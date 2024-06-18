Mert Müldür, Gürcistan maçında attığı golle 2. gol sevincini yaşadı

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Milli futbolcu Mert Müldür, Gürcistan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'nda 2. gol sevincini yaşadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşırken, millilerin ilk golünü Mert Müldür kaydetti. Mücadelenin 25. dakikasında Mert, savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası içi sağ tarafından gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece, A Milli Takım'daki 25. karşılaşmasında 2. golünü attı. Başarılı futbolcu daha önce İstanbul'da oynanan Cebelitarık karşılaşmasında ilk gol sevincini yaşamıştı.

Maça 11'de başlayan Mert Müldür'ün yerine 85. dakikada Zeki Çelik oyuna dahil oldu. - DORTMUND