Mert Müldür, Gürcistan maçında attığı golle 2. gol sevincini yaşadı - Son Dakika
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Spor

Mert Müldür, Gürcistan maçında attığı golle 2. gol sevincini yaşadı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşırken, Mert Müldür'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Mert Müldür'ün milli takımdaki 25. maçında attığı 2. gol oldu. Daha önce Cebelitarık maçında gol atan Müldür, bu kez Gürcistan maçında gol sevinci yaşadı.

18.06.2024 21:05
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Milli futbolcu Mert Müldür, Gürcistan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'nda 2. gol sevincini yaşadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşırken, millilerin ilk golünü Mert Müldür kaydetti. Mücadelenin 25. dakikasında Mert, savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası içi sağ tarafından gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece, A Milli Takım'daki 25. karşılaşmasında 2. golünü attı. Başarılı futbolcu daha önce İstanbul'da oynanan Cebelitarık karşılaşmasında ilk gol sevincini yaşamıştı.

Maça 11'de başlayan Mert Müldür'ün yerine 85. dakikada Zeki Çelik oyuna dahil oldu. - DORTMUND

Kaynak: İHA

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