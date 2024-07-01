Mert Müldür: İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz - Son Dakika
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Spor

Mert Müldür: İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Mert Müldür, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda yarın karşılaşacakları Avusturya'yı mağlup ederek tur atlayan taraf olmak istediklerini söyledi. Müldür, maç öncesi yaptığı açıklamada, Avusturya'yı analiz ettiklerini ve iyi hazırlandıklarını belirterek, tur atlamak istediklerini ifade etti. Ayrıca, Türk taraftarların oluşturacağı atmosferi hayal ettiklerini ve herkesin birbirini iyi tanıdığını söyledi. Müldür, sosyal medyada yapılan sert eleştirilere rağmen işlerine odaklandıklarını ve ülkelerini mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

01.07.2024 22:42
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- Mert Müldür: "İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz"

LEİPZİG - A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Mert Müldür, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda yarın karşılaşacakları Avusturya'yı mağlup ederek tur atlayan taraf olmak istediklerini söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek. Bu müsabaka öncesi milli futbolcu Mert Müldür, maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Umarım yarın gülen taraf biz oluruz"

Mart ayında Viyana'da oynanan ve Avusturya'nın 6-1 kazandığı hazırlık maçıyla yarınki karşılaşmanın farklı olacağına vurgu yapan Mert, "Bu maç daha özel olacak benim için. Sonuçta çeyrek final bileti var. Her iki takım da almak istiyor. Umarım yarın iyi bir sonuçla gülen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

Mert Müldür, Avusturya'yı çok iyi analiz ettiklerine de dikkat çekerek, "Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Çok iyi hazırlandık. İlk maça benzer bir maç olacağını düşünmüyorum. İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz" cümlelerine yer verdi.

"Viyana'dan birçok arkadaşım beni aradı"

Yarınki karşılaşma için Avusturya'nın başkenti Viyana'dan birçok arkadaşının Leipzig'e geleceğini belirten Mert, "Yarın çok önemli bir maç olacak. Viyana'dan birçok arkadaşım beni aradı. Birçoğu statta da olacak. Umarım iyi bir maç olacak ve biz kazanırız" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızla hep beraber sevinerek o coşkuyu yaşamak çok ayrı bir duygu"

25 yaşındaki futbolcu, Leipzig Stadyumu'nun zeminine çıktıkları anda takım olarak Türk taraftarların oluşturacağı atmosferi düşündüklerini vurguladı. Mert, "Onu hayal ediyoruz. Son maçlarda da bunu gördük. Taraftarımızla hep beraber sevinerek o coşkuyu yaşamak çok ayrı bir duygu. İnşallah yarın da buna benzer duygular yaşarız" diye konuştu.

"Herkes birbirini çok iyi tanıyor"

Ay-yıldızlı takımda herkesin birbirini çok iyi tanıdığını ve motivasyonlarının yüksek olduğunu söyleyen Mert Müldür, "Cezalı ya da sakat oyuncularımız olsa bile antrenmanlarda birbirimizi tanıyoruz. 3-4 haftadır antrenmanlara çıkıyoruz beraber. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Moral ve motivasyon çok yüksek. Kim oynarsa oynasın problem olacağını düşünmüyorum" dedi.

"Mili takma gelen her futbolcu yüzde 100'ünde oynamak zorunda"

Sezon içerisinde Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı dönemlerde kendini hazır tuttuğunu ve Avrupa şampiyonasında yer alma hayali kurduğundan bahseden kırmızı-beyazlı oyuncu, şunları aktardı:

"Mili takma gelen her futbolcu yüzde 100'ünde oynamak zorunda. Ben Fenerbahçe'de de oynamadığım zaman kendimi hep hazır tuttum. Hayalimde de bu şampiyonaya katılmak vardı. O güne gelen kadar kendimi hep hazır tuttum. O gün de geldi. Antrenmanlarda, maçlarda yüzde yüzümü vererek, hak ederek formayı aldığımı düşünüyorum. Tabii ki hoca da beni tercih etti. Yüzde yüzümü vererek elimden geleni yaptım."

"Avusturya'da oynama ihtimali benim için yoktu"

Mert, Avusturya'da doğup büyüdüğünü ancak Avusturya Milli Takımı'nda oynama ihtimalini düşünmediğini dile getirdi. Ay-yıldızlı futbolcu, "Avusturya çok sağlam bir takım. Tek bir oyuncu seçmek istemem. Çok iyi oynuyorlar. her zaman yüzde yüzlerini sahaya yansıtmak isteyen bir takım. Ben Avusturya'da doğdum, büyüdüm, okula gittim. Futbola orada başladım. Ama Türkiye'de U17, U19 milli takımlarında yer aldım ve sonra da mili takımdayım. Avusturya'da oynama ihtimali benim için yoktu" değerlendirmesinde bulundu.

"Bazen sert yorumlar bizi üzebiliyor"

Sosyal medyada ve kamuoyunda yapılan bazı sert eleştirilerin kendilerini üzdüğünü de sözlerine ekleyen başarılı savunmacı, "Bizi etkilememeli. İşimize odaklanmak zorundayız. İyi sonuç elde etmek istiyorsak bunları kafamıza takmamalıyız. Bazen sert yorumlar bizi üzebiliyor ama işimize odaklanıyoruz. Ülkemizi mutlu etmek için buradayız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mert Müldür: İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz - Son Dakika

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