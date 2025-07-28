Mertcan Çelik Yeniden Ata Binecek - Son Dakika
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Mertcan Çelik Yeniden Ata Binecek

Mertcan Çelik Yeniden Ata Binecek
28.07.2025 22:48
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Engelliler Haftası Koşusu'nda düşen jokey Mertcan Çelik, tedavi sonrası iyi hissettiğini açıkladı.

Engelliler Haftası Koşusu'nda attan düşerek yoğun bakıma alınan jokey Mertcan Çelik, fizik tedavi sonrası beklenenden çok daha iyi ilerlediğini belirterek, "Yeniden ata binebilecek noktaya yaklaştım. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak yeniden hayata karışmaya hazırım" dedi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi'nin 10. yılı kapsamında 14 Mayıs Çarşamba günü yarış programına alınan Engelliler Haftası Koşusu'nda jokey Mertcan Çelik, yarışın sonunda atın tökezlemesiyle birlikte düşerek yaralandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Çelik, daha sonraki süreçte sağlığına kavuştu. Fizik tedavi ile eski formuna yaklaşan Mertcan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zorlu bir süreç yaşadığını belirten başarılı jokey, "74 gün önce geçirdiğim talihsiz attan düşme kazasının ardından, yoğun bakımda başlayan zor bir sürecin içinden geçtim. O günden bu yana geçen süre, benim için hem fiziksel hem zihinsel olarak derin bir iyileşme süreci oldu. Bugün, bu mesajı paylaşırken söylemekten mutluluk duyuyorum ki: Artık yeniden ata binebilecek noktaya yaklaştım. Tedavi sürecim, doktorlarımın özverisi, ailemin ve sevdiklerimin desteğiyle beklenenden çok daha iyi ilerledi.

Yoğun bakım süreci, ardından gelen fizik tedaviler ve uzun dinlenme döneminden sonra artık toparlandım. Bu süreçte sessizliğim, tamamen iyileşmeye odaklanmak içindi. Şimdi ise hem fiziksel hem de ruhsal olarak yeniden hayata karışmaya hazırım. Bu zorlu süreçte dualarıyla, mesajlarıyla ve iyi dilekleriyle yanımda olan herkese gönülden teşekkür ederim. Her birinizin desteği bana güç verdi. Hayat bazen bizi yere düşürür, ama önemli olan tekrar ayağa kalkabilmek. Ben hazırım. Yeniden, daha dikkatli, daha minnettar, ama aynı tutku ve sevgiyle" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Sağlık, Yaşam, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mertcan Çelik Yeniden Ata Binecek - Son Dakika

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