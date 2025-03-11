Mertens\'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'da son 3 lig maçına kulübede başlayan Dries Mertens'in bir anda hamle oyuncusuna dönüşmesi dikkat çekti.

NEDEN OYNAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mertens'in neden forma giyemediği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Mertens taktik kurbanı oldu. Alanyaspor maçında 47. dakikada ısınmaya gönderilen Mertens, art arda gollerin gelmesiyle oyuna alınmadı.

Okan Buruk'un, Mertens'in defansif yönden zayıf kalabileceğini düşündüğü için skorun gelmesiyle yıldız futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçtiği ifade edildi.