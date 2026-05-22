Merve Dinçel Kavurat Olimpiyat Hedefini Açıkladı

22.05.2026 17:25
Merve Dinçel Kavurat, 2028 Olimpiyatları'nda eksik madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Merve Dinçel Kavurat, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın ardından kariyerindeki eksik madalyayı da 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda almak istediğini söyledi.

Almanya'nin Münih şehrinde 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonasında kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya, kadınlar 46 kiloda ise Emine Göğebakan gümüş madalya kazandı. ASKİ Spor Kulübü sporcuları, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, hedeflerinin olimpiyat birinciliği olduklarını, turnuvadan altın madalyayla döneceklerine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

"Eksik madalyayı 2028'de alacağımızı düşünüyorum"

Daha önce birçok kulüpte yarıştığı ve teslim ettiği belirten altın madalya kazanan Merve Dinçel Kavurat, "Tüm kalbimle söylemek isterim ki ASKİ Spor Kulübünde aile ortamını oluşturabildik. Bence bir sporcuyu da hedefine götüren en büyük etkenlerden birisi de ailesiyle birlikte yol yürümektir. Hem kendi arkadaşımla hem kendi hocamla aynı yolu yürüme fırsatını da bize sunduğu için Abdullah Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki tek eksik madalyam olan olimpiyat altın madalyasını da alıp yine kulübümde kutlama pastasını keseceğim. Eksik madalyayı 2028'de alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyata giden yolda kulübümüzle birlikte çok güzel bir adım atıyoruz"

Kulüple birlikte güzel bir adım attıklarını düşündüklerini aktaran Avrupa ikincisi Emine Göğebakan, "Bu kulübe geçen sene giriş yapmıştım ve kariyerimdeki en önemli iki madalyayı kulübe girdiğimden sonra aldım. Geçen sene dünya şampiyonu, bu senenin başında düzenlenen Avrupa Şampiyonasında ikinci oldum. Onların bana olan desteği ve benim onlarla yürüdüğüm bu yolda hiç eksiğimiz olmuyor. Bana iyi geldiklerini düşünüyorum. Olimpiyata giden yolda kulübümüzle birlikte çok güzel bir adım atıyoruz. Onların bana verdiği bu güvenle ben de emin adımlar atıyorum ve madalyanın geleceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"2028 olimpiyatlarına burada güzel bir şekilde hazırlanıp gideceğiz"

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise yaptığı açıklamalada şu cümlelere yer verdi:

"ASKİ Spor Kulübü olarak sadece güreşte lokomotif bir camia değiliz. Tekvando, halter, judo, boks ve bütün olimpik hedefleri olan branşta varız demiştik. Yanımda şu an hem Avrupa şampiyonu hem de ikincisi var. Kendilerini kutluyorum. Geçen yılın dünya şampiyonlarıydı. 2028 Olimpiyatlarına da emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah tekvandoda da tarih yazıp ülkemize döneceğiz. Kardeşlerimize geçen sene bir söz vermiştik. Onlara da güzel bir spor salonu tahsis edecektik. Yapımına başlandı. Diğer branşlara da başkanımız talimatını verdi. 2028 olimpiyatlarına burada güzel bir şekilde hazırlanıp gideceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

