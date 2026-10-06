Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı'nda - Son Dakika
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Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı'nda

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Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı\'nda
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Arjantin formasıyla 207 maça çıkıp 125 gol atan Lionel Messi, milli takımdaki son maçını yarın Benin'e karşı oynayacak. TSİ 02.00'de başlayacak hazırlık karşılaşması, Messi'nin milli formayla 28 maçta hiç yenilmediği Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda yapılacak.

Milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanan 39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in yarın gece Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak.

River Plate'in maçlarını oynadığı yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takımına veda karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan stattaki karşılaşma, yarın TSİ 02.00'de başlayacak.

MESSİ, MİLLİ TAKIMLA EN ÇOK GOL ATTIĞI STATTA VEDA EDİYOR

Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyor.

39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli forma ile 22 galibiyet ve 6 beraberlik olmak üzere toplam 28 maça çıkarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 19 gol kaydetti.

Messi, bu stattaki ilk golünü 2008 yılında Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'a karşı atarken 2021 ve 2024'te Bolivya ile oynanan maçlarda hat-trick yaptı.

21 YILDA 207 MAÇ, 125 GOL VE 6 KUPA

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 21 yıl boyunca sırtında taşıdığı milli takım formasına rekorlar ve kupalarla veda ediyor.

Messi, 207 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor.

Söz konusu müsabakalarda 125 gol atan Messi, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini sona erdirecek.

Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat ve 1 FIFA U-20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

SON TURNUVASI 2026 DÜNYA KUPASI OLDU

Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla bir şampiyonluğu bulunan Lionel Messi, 2022'deki bu zaferin ardından 2026'da ise finale çıkma başarısı gösterdi.

Messi, milli takım kariyerinin son turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini bir kez daha finale taşırken uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olan Arjantin, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Deneyimli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 gol kaydetti.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU

Messi, 34 maçla Dünya Kupası tarihinde en çok müsabakaya çıkan oyuncu konumunda bulunuyor.

Arjantinli futbolcu, çıktığı 34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

Altı farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) boy gösteren Arjantinli yıldız, 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırırken 2026'da ise 8 gol attı.

Messi, 21 golle Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan 2. futbolcu konumunda yer alıyor.

Zirvede ise 22 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe bulunuyor.

Kaynak: AA
Buenos AiresLionel MessiArjantinFutbolSporSon Dakika

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