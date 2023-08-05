Messi'den imza alan temizlik görevlisi işten atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Messi'den imza alan temizlik görevlisi işten atıldı

05.08.2023 22:00

Inter Miami takımının DRV PNK Stadyumu'nda çalışan temizlik görevlisi Cristian Salamanca, Messi'den imza aldıktan sonra işten atıldı. Salamanca, Messi'ye Arjantin takımının forması ile bir kalem uzattı ve Messi imzaladıktan sonra stadyum güvenliği tarafından uzaklaştırıldı. Salamanca'nın işine son verildi. Messi'nin Inter Miami ile imzaladığı sözleşmede, kulüp çalışanları ve taşeron işçiler dahil tüm çalışanlardan Messi'den fotoğraf veya imza almalarının yasak olduğu belirtilmişti.

Inter Miami takımının DRV PNK Stadyumu'nda çalışan temizlik görevlisi Cristian Salamanca, Messi'den imza aldıktan sonra işten atıldı.

İMZA ALDIKTAN SONRA İŞİNDEN OLDU

Arjantin medyasında yer alan habere göre, Otobüslerin park ettiği alandaki banyoları temizleyen Salamanca, Messi'ye "Hey, dünya şampiyonu" diye seslendi ve ardından Messi'ye Arjantin takımının forması ile bir kalem uzattı. Messi'nin formayı imzalamasından hemen sonra ise stadyum güvenliği Salamanca'nın yanına gelerek temizlik işçisini alandan uzaklaştırdı. Bu olayın ardından Salamanca'nın işine son verildi.

"HER SANİYESİNE DEĞERDİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Salamanca, Messi'nin imzasını aldıktan sonra kovulduğunu söyleyerek "Ama her saniyesine değerdi" diye konuştu.

MESSI'DEN İMZA ALMAK YASAK

Messi'nin Inter Miami ile imzaladığı sözleşmenin kendisine 'maksimum güvenlik' sağladığı ifade edilirken, kulüp çalışanları ve taşeron işçiler de dahil tüm çalışanlardan işe başlamadan önce 'profesyonel davranışlarını' korumalarının talep edildiği ve Inter Miami'nin 10 numarası Messi'den fotoğraf veya imza almalarının yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'den imza alan temizlik görevlisi işten atıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:37 Galatasaraylı Zaniolo'dan transfer haberlerine yalanlama
22:33 Zaniolo'dan taraftarın yüreğine su serpecek açıklama: Galatasaray'da kalıyorum
22:00 Messi'den imza alan temizlik görevlisi işten atıldı
21:56 Messi, temizlik görevlisini ekmeğinden etti
21:05 Merve Boluğur yine sosyal medyayı salladı! Başını örtüp göbeğini açtı
21:01 Merve Boluğur yine sosyal medyanın gündeminde! Başını örtüp göbeğini açtı
20:56 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
20:54 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Tahıl Koridoru" diplomasisi: Ukraynalı ve ABD'li mevkidaşları ile görüştü
20:38 Kılıçdaroğlu, çeyrek altının fiyatını yanlış söyledi
20:34 Kılıçdaroğlu'ndan Erzincan mitinginde hesap hatası: Bugün çeyrek altın 6 bin 749 lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2023 23:12:54. #1.12#
SON DAKİKA: Messi'den imza alan temizlik görevlisi işten atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement