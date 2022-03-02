Messi, eleştirilere artık dayanamıyor! Verilen düşük puanlar takım arkadaşlarının arasında konuşulmaya başlandı - Son Dakika
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Messi, eleştirilere artık dayanamıyor! Verilen düşük puanlar takım arkadaşlarının arasında konuşulmaya başlandı

02.03.2022 01:01

Düşük performansı sebebiyle Fransız basını tarafından sürekli eleştirilen Lionel Messi'nin sabrı taştı. Bu duruma çözüm isteyen Messi'ye verilen düşük performans puanının, soyunma odasında arkadaşları tarafından konuşulduğu ifade edildi.

Lionel Messi kötü giden formu sonrası Fransız basınında hedef oldu. Yoğun eleştirilere maruz kalan yıldız futbolcunun tahammül sınırı aşıldı.

GAZETELER MESSI'YE DÜŞÜK PUAN VERİYOR

Sporx'in El Chiringuito'dan aktardığı habere göre, Fransız medyasının yıldız futbolcuya yaptığı sürekli eleştiriyi kaldıramadığını ve birkaç kulüp yöneticisiyle bu konuyu görüştüğünü öne sürdü. Haberde, popüler Fransız gazetelerin yıldız forvete, maçların sonuçlarına dayanarak çok düşük puanlar verdiği belirtildi.

23 MAÇTA 7 GOL ATTI

Ayrıca 34 yaşındaki oyuncunun reytinglerinin Paris ekibinin soyunma odasında bile konuşulmaya başlandığı kaydedildi. Lionel Messi, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 23 maçta 7 gol, 10 asist yapma başarısı gösterdi.

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Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi, eleştirilere artık dayanamıyor! Verilen düşük puanlar takım arkadaşlarının arasında konuşulmaya başlandı - Son Dakika


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