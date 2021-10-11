Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin Uruguay'ı evinde 3-0 mağlup ederken, goller Messi, De Paul ve Martinez'den geldi. Uruguay'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yaptığı hatalar ise geceye damga vurdu.

ELEŞTİRİ TOPLADI

Muslera'nın Arjantin maçında ortaya koyduğu performans eleştiri topladı. Uruguay basınında Muslera'nın artık genç bir isme kaleyi teslim etmesi gerektiği yorumları yapıldı.

MESSİ DE ŞAŞIRDI

Attığı pasın gol olduğunu gören Messi, bir süre şaşkınlık yaşadı, takım arkadaşları üzerine atladı. Muslera da kendi savunmasına sitem etti. Tecrübeli kaleci yediği basit golle adeta yıkıldı.