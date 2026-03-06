Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor - Son Dakika
Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor

06.03.2026 12:36  Güncelleme: 12:51
Lionel Messi'nin Inter Miami ile birlikte Beyaz Saray'da ağırlanmasının ardından Diego Maradona'nın yıllar önce ABD hakkında söylediği sözler yeniden gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da ağırlaması dünya futbolunda geniş yankı uyandırdı. Ziyarette Lionel Messi'nin de yer almasının ardından, Arjantinli efsane Diego Maradona'nın yıllar önce ABD hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

MARADONA'NIN ABD SÖZLERİ HATIRLATILDI

Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından futbolseverler, Diego Maradona'nın geçmişte yaptığı açıklamaları paylaşmaya başladı.

Maradona'nın ABD'de aldığı bir ödülü reddettiğini anlattığı sözleri yeniden konuşulmaya başladı. Arjantinli efsane o sözlerinde, "Amerikalılar bana bir ödül verdi; Küba'da da bir tane verdiler. Gittim ve Amerikalılara 'Sizinki sizde kalsın, ben Küba'dakini alıyorum' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN PAYLAŞILDI

Messi'nin Beyaz Saray ziyaretinin ardından Maradona'nın bu sözleri sosyal medyada tekrar gündem olurken, birçok kullanıcı iki Arjantinli yıldızın farklı dönemlerdeki tutumlarını karşılaştıran paylaşımlar yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
