Cristiano Ronaldo, Messi tezahüratlarına tepki gösterdi

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Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, önceki gün Al-Shabab deplasmanında, rakip takım taraftarının Lionel Messi lehine yaptığı tezahüratlar sonrası çılgına döndü. Tribünlere dönerek yaptığı hareket sosyal medyaya damgasını vurdu...

Pro Lig, 21.hafta maçında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Al-Shabab deplasmanına çıktı. Al-Shabab karşısında zorlanan Al-Nassr, Talisca'nın 86'da bulduğu golle, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, maç fazlasıyla lider olan Al-Hilal ile olan puan farkını da 4'e indirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN HAREKET

Al-Nassr forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. 21.dakikada takımının ilk golüne de imzasını atan Ronaldo'nun, rakip takım taraftarının 'Messi' tezahüratlarına yönelik yaptığı hareket sosyal medyayı salladı.

Lionel Messi lehine yapılan tezahüratları duyan Ronaldo önce elini kulağına götürerek 'duyamıyorum' imasında bulundu. Sonrasında da tribünlere yönelik bir harekette bulunan Ronaldo'nun bu görüntüleri sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

BU İLK DEĞİL

Portekizli daha önce de, Riyad Sezon Kupası'nda Al-Hilal ile karşılaştıkları maçta, rakip taraftarın Messi tezahüratları sonrası tribünlere dömüş "Buradan olan benim, Messi" değil demişti.