Messi\'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Luis Suarez'in oğlu, bir etkinlik sırasında Lionel Messi'nin yanından selam vermeden geçince ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kayıtlara yansıyan anlarda, Suarez'in oğlunun Messi'yi fark etmeden yanından geçtiği, bu sırada annesinin çocuğunu uyararak geri dönmesini sağladığı görüldü. Küçük Suarez'in daha sonra Messi'ye selam verdiği anlar dikkat çekti.
Görüntüler futbolseverler tarafından kısa sürede paylaşılırken, iki yıldız futbolcunun aileleri arasındaki samimi ilişki yeniden konuşulmaya başlandı.
