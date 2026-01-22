Fenerbahçe, bu akşam oynanacak Aston Villa maçı öncesinde anlamlı bir organizasyona imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi stadyumu Türk bayraklarıyla donattı.
Maça gelen taraftarlara girişlerde Türk bayrağı dağıtılacağı öğrenildi. Tribünlerin kırmızı-beyaz renklere bürünmesi beklenirken, organizasyon sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle birlikte Ülker Stadyumu'nda hem görsel hem de duygusal bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Taraftarlar, Aston Villa karşılaşmasında takımlarına Türk bayraklarıyla destek verecek.
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
