Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
22.01.2026 16:24
Fenerbahçe, Aston Villa maçı öncesinde stadyumu Türk bayraklarıyla donatarak taraftarlara unutulmaz bir atmosfer hazırladı.

Fenerbahçe, bu akşam oynanacak Aston Villa maçı öncesinde anlamlı bir organizasyona imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi stadyumu Türk bayraklarıyla donattı.

TÜRK BAYRAKLARI TARAFTARLARA DAĞITILACAK

Maça gelen taraftarlara girişlerde Türk bayrağı dağıtılacağı öğrenildi. Tribünlerin kırmızı-beyaz renklere bürünmesi beklenirken, organizasyon sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

STADYUMDA GÖRSEL ŞÖLEN

Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle birlikte Ülker Stadyumu'nda hem görsel hem de duygusal bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Taraftarlar, Aston Villa karşılaşmasında takımlarına Türk bayraklarıyla destek verecek.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    kuvayi milliye takımı olmak herkese nasip olmaz. hazırız. 5 1 Yanıtla
    62666266 62666266:
    kuş kafalılar dün Avrupa Fatihi GALATASARAY yapti 1 4
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
