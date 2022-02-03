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Mesut Bakkal: "Denizlispor küllerinden doğacak" - Son Dakika

Mesut Bakkal: "Denizlispor küllerinden doğacak"

03.02.2022 16:56

- Mesut Bakkal: "Denizlispor küllerinden doğacak" Denizlispor gözünü Eyüpspor maçına dikti Spor Toto 1. Lig'de bu hafta Eyüpspor'u ağırlayacak olan Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

- Mesut Bakkal: "Denizlispor küllerinden doğacak"

Denizlispor gözünü Eyüpspor maçına dikti

DENİZLİ - Spor Toto 1. Lig'de bu hafta Eyüpspor'u ağırlayacak olan Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda konuşan Teknik Direktör Mesut Bakkal, taraftarların takımı yüzde 51 yukarı çıkaracağını belirterek, "Denizlispor küllerinden doğacak, öyle bir enerji ve potansiyel var" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 5 Şubat Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenman ısınma ile başlayıp, taktik çalışmayla sona erdi. Denizlispor ligde 19 puanla 18. sırada yer alırken, Eyüpspor ise 36 puanla 6. sırada bulunuyor.

"Küllerimizden doğmamız gerekiyor"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mesut Bakkal, takımın zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Denizli'de ilk maça çıkmak 20 yıl burada yaşamış biri olarak hem futbolculuk hem şampiyonluk hem kümede bırakma ve şimdi de tekrar bu işe soyunmak benim için maneviyat olarak inanılmaz. Biz 15 haftalık süreçte ne yapacağımızın hesaplarını yapıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Burada kesinlikle ve kesinlikle 2009'du sanırım kurtardığım sene en büyük yardımı taraftardan almıştık. Kesinlikle bizim takımımızı yüzde 51'e çıkaracak. Denizli kenti isterse yapar, öyle bir enerji ve potansiyel var. Ben buna inanıyorum. Bizimde buraya gelmemizin bazı şeyleri harekete geçireceğini düşünüyorum. İnşallah hani bir laf vardır ya 'Küllerimizden doğmamız gerekiyor' diye. Denizli'nin de şu anda ona ihtiyacı var. Takımla ilgili olarak şunu söyleyebilirim; hiç bu kadar erken tepki vereceklerini beklemiyordum. İlk bir hafta beni umutlandırdı. İnşallah bunu ilk 15 haftaya yayacağız. Denizlispor'un layık olduğu yer Süper Lig'dir, buralar değil" diye konuştu.

Mesut Bakkal: Denizlispor küllerinden doğacak
Mesut Bakkal: Denizlispor küllerinden doğacak
Mesut Bakkal: Denizlispor küllerinden doğacak
Mesut Bakkal: Denizlispor küllerinden doğacak
Mesut Bakkal: Denizlispor küllerinden doğacak
Mesut Bakkal: Denizlispor küllerinden doğacak

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Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Bakkal: 'Denizlispor küllerinden doğacak' - Son Dakika Spor


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