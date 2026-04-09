Mesut Bakkal: Süper Lig'e Çıkmak İstiyoruz

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Öncelikle puan aldığımız için sevinçliyiz. Hem puan hem puanlar için buraya gelmiştik. İyi bir çıkış olan takımımız; haftalardır iyi oynuyor. Maça biraz vasat, biraz ürkek başladık. Savunmayla hücumu pek ayıramadık. Sonra golü yedikten sonra rahatladık. Daha üretken olmaya başladık. Pozisyonlar denemeye başladık. Sonra ikinci devre golü de bulduk hemen ve büyük bir bölümünde, özellikle son on dakikaya kadar iyi götürdüğümüz bir maç. Galip de gelebilirdik, son dakika bir pozisyon var 85-86'da. O da olabilirdi ama olmadı. Şimdi 4 puanlık avantajımız devam ediyor. Son 4 haftaya girdiğimiz zaman çok önemli bir avantaj. Bunu değerlendireceğiz. Hemen dönüyoruz, hazırlıklarımız devam edecek. İçeride Ümraniye maçına hazırlanacağız. Arkası da bu şekilde devam edecek. Bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bugün her ne olursa olsun mağlup olmamak önemliydi. İyi bir takıma karşı oynuyorsunuz ve 1-0 geri düştükten sonra oyunu çevirdik. Bu önemliydi. Taraftara teşekkür ediyorum, deplasmanda bile bizi yalnız bırakmadılar. Mücadelesinden dolayı her iki takımı da kutluyorum. Artık her maçı final olarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bu beraberliğimiz bir tane kaybetme hakkımızın olduğunu gösteriyor. 3 maçı aldığımız zaman inşallah hep beraber Süper Lig'e çıkacağız. İnşallah bu takım şampiyon olacak" diye konuştu. - İSTANBUL