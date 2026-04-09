Mesut Bakkal: Süper Lig'e Çıkmak İstiyoruz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mesut Bakkal: Süper Lig'e Çıkmak İstiyoruz

09.04.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif'in teknik direktörü Bakkal, Esenler Erokspor maçından sonra takımı şampiyon yapma hedefini vurguladı.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 1-1 sona eren Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "3 maçı aldığımız zaman inşallah hep beraber Süper Lig'e çıkacağız. İnşallah bu takım şampiyon olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Öncelikle puan aldığımız için sevinçliyiz. Hem puan hem puanlar için buraya gelmiştik. İyi bir çıkış olan takımımız; haftalardır iyi oynuyor. Maça biraz vasat, biraz ürkek başladık. Savunmayla hücumu pek ayıramadık. Sonra golü yedikten sonra rahatladık. Daha üretken olmaya başladık. Pozisyonlar denemeye başladık. Sonra ikinci devre golü de bulduk hemen ve büyük bir bölümünde, özellikle son on dakikaya kadar iyi götürdüğümüz bir maç. Galip de gelebilirdik, son dakika bir pozisyon var 85-86'da. O da olabilirdi ama olmadı. Şimdi 4 puanlık avantajımız devam ediyor. Son 4 haftaya girdiğimiz zaman çok önemli bir avantaj. Bunu değerlendireceğiz. Hemen dönüyoruz, hazırlıklarımız devam edecek. İçeride Ümraniye maçına hazırlanacağız. Arkası da bu şekilde devam edecek. Bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bugün her ne olursa olsun mağlup olmamak önemliydi. İyi bir takıma karşı oynuyorsunuz ve 1-0 geri düştükten sonra oyunu çevirdik. Bu önemliydi. Taraftara teşekkür ediyorum, deplasmanda bile bizi yalnız bırakmadılar. Mücadelesinden dolayı her iki takımı da kutluyorum. Artık her maçı final olarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bu beraberliğimiz bir tane kaybetme hakkımızın olduğunu gösteriyor. 3 maçı aldığımız zaman inşallah hep beraber Süper Lig'e çıkacağız. İnşallah bu takım şampiyon olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mesut Bakkal, Esenler, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:48:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.