Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak

Sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu. 3 saat süren ve başarılı geçen fıtık operasyonu sonrası Özil odaya alındı.

EN AZN 3 AY YOK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklarken oyuncunun 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etmişti. 33 yaşındaki futbolcu Başakşehir'le sadece 21 dakika süre alabildi.