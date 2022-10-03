Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak - Son Dakika
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Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak

03.10.2022 13:43
Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladığı Mesut Özil, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu. 3 saat süren ve başarılı geçen fıtık operasyonu sonrası Özil odaya alındı.

EN AZN 3 AY YOK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklarken oyuncunun 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etmişti. 33 yaşındaki futbolcu Başakşehir'le sadece 21 dakika süre alabildi.

Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak
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Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak - Son Dakika
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