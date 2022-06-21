Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var - Son Dakika
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Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var

21.06.2022 20:37
Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" dedi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bireysel olarak özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Mesut Özil, "Her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum. Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç, ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım. Hem ben hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Mesut Özil, Çocukluk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var - Son Dakika

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