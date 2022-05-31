Mesut Özil: "Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım" - Son Dakika
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Mesut Özil: "Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım"

31.05.2022 21:51
Mesut Özil: "Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım"

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Özil, "Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbol kariyerini sarı-lacivertli takımda tamamlayacağını ifade ederek, "Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla" açıklamasını yaptı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil: 'Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım' - Son Dakika


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