Mesut Özil, Güreş Milli Takımını Ziyaret Etti

27.02.2026 18:53
Eski futbolcu Mesut Özil, A Milli Serbest Güreş Takımı'nın kampını ziyaret edip sporculara destek verdi.

Eski futbolcu ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil, A Milli Serbest Güreş Milli Takımı kampını ziyaret etti.

Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Kireççi Güreş Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün konuğu olan Mesut Özil, burada sporcularla bir araya geldi.

Milli takım antrenmanını takip eden Özil, başkan Taha Akgül ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taha Akgül, Mesut Özil'in ziyareti sebebiyle özel bir gün yaşadıklarının altını çizerek "Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Mesut abimiz. Dünyaca ünlü gururumuz. Kampımızı ziyaret etti. Çocuklar onu görmeyi çok istiyordu. Konsolda oyun oynarken gördükleri abileri, Real Madrid'den izledikleri abileri yanlarına geldi. Bu çok değerli. Bu çoçuklarımız büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na gidecekler. Türkiye'nin en iyi sporcularının burada Mesut abiyi görmeleri büyük gurur." ifadelerini kullandı.

A Milli Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını aktaran Akgül, "Şu anda Sarıyer'deyiz. Çok güzel bir tesisimiz var. Bize bu imkanları sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Mesut abi de bize her konuda destek oluyor. Kendisini gönülden seviyoruz. Sadece bu değil, ülkemizde birçok sosyal projeye katkı sağlıyor. İrfan Gündüz hocamız burada, kendisi aynı zamanda eski milletvekilimiz. Mecliste kanunlarla güreşe çok destek verdi. Bugün kurban kestik, çocukların kazadan beladan korunması için, Allah kabul etsin. Birlikte iftar yapacağız. Herkesin ayağına sağlık." dedi.

Özil: "Ben artık futbolu bıraktım, güreşe bakıyorum"

Taha Akgül'ü tanıdıkça güreşe ilgisinin arttığını dile getiren Mesut Özil, kampı ziyaret ederek daha önce verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi.

Kamptaki tüm sporculara başarı dileyen Özil, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool eşleşmesini de değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde artık "dev" takımların kaldığına dikkati çeken Özil, "Başarılı olmak için bu büyük takımları yenmeniz lazım. Güçlü bir takım gelmiş, inşallah tur atlarlar." diye konuştu.

Süper Lig yarışı hakkında da açıklamalarda bulunan Özil, "Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe dün kazandı ama maalesef Avrupa'dan elendi. Belki lige daha fazla konsantre olurlar. Galatasaray da Avrupa'da yorulacağı için inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Dualarım Fenerbahçe'yle. Güçlü bir takım kuruldu. Tabii bazı hataları görüyoruz ama sezon uzun bir maraton. Fenerbahçe'yi güçlü görüyorum. Toparladılar kendilerini. İnşallah sezon sonunda ligi kazanırlar." ifarelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin şu andaki kadrosuyla oynamak isteyip istemediği sorusuna Özil, "Yok istemezdim, ben artık futbolu bıraktım, güreşe bakıyorum." yanıtını verdi. Özil'in cevabının ardından başkan Taha Akgül de "Mesut abiyle daha önce futbol oynadık. Yetenekleri maşallah çok üst düzeyde. Şimdi yeteneklerine güreşte bakacağız, serbest güreş yapacağız." diyerek espri yaptı.

Açıklamaların ardından Mesut Özil ve Taha Akgül, ziyarete gelen misafirleriyle birlikte A Milli Serbest Güreş Takımı oyuncularıyla fotoğraf çektirip antrenmanı takip etti.

Kaynak: AA

