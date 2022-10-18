Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devlerinin formasını terleten ve son olarak Başakşehir forması giyen Zonguldaklı oyuncu Mesut Özil'in 2021 yılında memleketi Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yaptırmaya başladığı, 'Mesut Özil Spor Kompleksi' tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Mesut Özil'in yaptırdığı spor tesisi tamamlandı, açılışa katılması bekleniyor - Son Dakika

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