Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek

Mesut Özil'in derbi sonrası bileğinin şiştiği ve idmana çıkamadığı öğrenildi. Bu durum sonrası sarı-lacivertli takımın sağlık heyeti oyuncuyu dinlendirme kararı aldı.

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